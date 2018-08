Messico alla ricerca di un nuovo ct. Spunta la clamorosa idea Sampaoli

© foto di Imago/Image Sport

Si sarebbe aperta subito una nuova possibilità di allenare per Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina ai disastrosi Mondiali di Russia 2018 additato come uno dei principali responsabili per il fallimento della Seleccion. Come si apprende da Goal, infatti, per lui potrebbero spalancarsi le porte del Messico, alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo aver perso Osorio a fine luglio.