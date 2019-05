Messico, Gignac regala il titolo al Tigres. Settimo campionato per il club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Tigres ha vinto il torneo di Clausura messicano pareggiando 0-0 in casa del Club Leon nel ritorno della finale, a tre giorni dal successo dell'andata (1-0) deciso da una rete del francese Gignac. I padroni di casa hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Mosquera nel finale. Con questo successo, salgono a 7 i titoli in campionato del Tigres (vittorie nelle stagioni 1977-78, 1981-82, poi i tornei d'apertura 2011, 2015, 2016 e 2017).