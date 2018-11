Messico, Maradona vola in finale play-off coi suoi Dorados de Sinaloa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Diego Armando Maradona e i suoi Dorados de Sinaloa strappano la qualificazione alla finale dei playoff della Liga Ascenso, ossia la seconda divisione messicana. E' bastato perdere soltanto 1-0 contro il Juarez, in virtù del 2-0 dell'andata. L'ex Pibe de Oro ha così commentato a fine partita, come riporta Sportmediaset: "È la mia prima finale con questi meravigliosi giocatori e la chiave è il lavoro. Non abbiamo magia, ma disciplina, e i ragazzi lo hanno capito sin dal primo allenamento".