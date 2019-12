Club America sconfitto ai rigori dopo la doppia sfida di finale

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Al Mondiale per club ha fatto tremare il Liverpool campione d'Europa, e meno di due settimane dopo il Monterrey conquista il suo quinto titolo messicano, battendo nella doppia finale del torneo di apertura il Club America. Vincitori all'andata per 2-1, i 'Rayados' si sono imposti ai rigori la scorsa notte nel ritorno allo stadio Azteca di Città del Messico dopo che la partita si era chiusa 2-1 per i padroni di casa. Erano nove anni che il Monterrey non festeggiava la conquista di un campionato. (ANSA).