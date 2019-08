Miami Beach, è Nicastro il nuovo socio di maggioranza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Miami Beach cambia di mano. Il club va a Massimo Nicastro, già numero uno del Rimini: ” Sono assolutamente entusiasta di annunciare di essere il nuovo proprietario di maggioranza si questo magnifico progetto - spiega - abbiamo tanto da fare affinché possiamo raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati in pochi anni e portare il calcio professionistico nella città di Miami Beach. Come prima e unica squadra di calcio lavoreremo a stretto contatto con la città che abbiamo l’onore di rappresentare. Tony Iafrate sarà il CEO e CO-OWNER e porterà avanti tutte le operazioni“.

Dopo aver concluso il passaggio di quote ecco alcune dichiarazioni di Tony Iafrate:”Sono onorato che Massimo abbia decidere di investire nel nostro progetto che è iniziato con l’aiuto di poche persone. Il futuro del nostro club con il gruppo Nicastro sarà luminoso e roseo, non ci poniamo limiti su dove possiamo arrivare “.