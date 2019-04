Miura non vuole smettere: "In campo fino alla mia morte"

La leggenda del calcio giapponese Kazu Miura, intervistato da L'Equipe, racconta il suo sogno: quello di continuare a a giocare fino alla morte. Proprio così, l'attaccante, ancora fra i professionisti e 52 anni, non ha nessuna intenzione di smettere e vuole continuare a giocare: "Se sarò stanco al punto di non potermi allenare, sarà il momento di smettere. Ma oggi non riesco ad immaginare di dire addio a 50.000 tifosi dentro lo stadio. Non voglio fare l'allenatore o il dirigente, voglio solo giocare a calcio. Fino alla morte se possibile".