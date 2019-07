© foto di Alberto Fornasari

Nella notte si è giocato il derby di New York in MLS. Successo per i Red Bulls in rimonta: 2-1 con una doppietta di Royer che ha ribaltato il vantaggio del City firmato Heber.

Queste le classifiche:

Eastern Conference

Philadelphia Union 36; DC United 32; New York Red Bulls 31; Atlanta United e Montreal Impact 30; New York City 29; Toronto 29; Orlando City 26; New England 24; Chicago Fire 22; Columbus Crew e Cincinnati 17.

Western Conference

Los Angeles FC 46; Seatte Sounder 35; Los Angeles Galaxy 34; Minnesota United 33; SJ Earthquakes 31; Real Salt Lake e Dallas 29; Houston Dynamo 27; Sporting Kansas City 25; Porland Timbers 24; Colorado Rapids e Vancouver Whitecaps 20.