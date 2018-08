MLS, Ashley Cole in gol ma non basta ai Galaxy

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parità in MLS fra Galaxy e Colorado Rapids: 2-2 il risultato finale, in rete anche l'ex romanista Ashley Cole. Queste le classifiche:

Eastern Conference

Atlanta 48

New York RB 47

New York City 47

Columbus 39

Philadelphia 30

Montreal 30

New England 29

Orlando 23

Toronto 23

Chicago 23

DC United 21

Western Conference

Dallas 42

Sporting KC 39

Portland 37

LA Galaxy 37

Los Angeles FC 36

Real Salt Lake 35

Whitecaps 33

Seattle 32

Minnesota 29

Houston 27

Colorado 24

SJ Earthquakes 16