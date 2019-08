© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il Nantes su Rino Gattuso. Il club francese è alla ricerca di un tecnico dopo le dimissioni di Vahid Halilhodzic. L'ex allenatore del Milan ha respinto le avances francesi ma nel frattempo ecco spuntare l'opportunità a stelle e strice: l'Inter di Miami, dal 2020 in MLS, lo vorrebbe in panchina per la stagione d'esordio. Fra i proprietari del club l'ex compagno di squadra David Beckham.