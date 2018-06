MLS, doppietta di Ibrahimovic ma non basta: i Galaxy perdono ancora

Doppietta di Zlatan Ibrahimovic nella notte in MLS. Ma non è bastato ai Galaxy per perdere l'ennesima partita, stavolta in casa. A Los Angeles si impone Dallas per 3-2. Dopo 13 partite disputate la franchigia californiana è ottava in classifica in Western Conference e fuori dalla zona playoff. L'asso svedese è arrivato a quota 5 reti in 9 partite.