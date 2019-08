Nuova comunicazione ufficiale molto importante nel panorama del calcio americano. La Major League Soccer, massima federazione del pallone a stelle e strisce, ha infatti reso noto che dal 2022 si aggiungerà una nuova franchigia, oltre agli ingressi già preventivati per la prossima stagione di Nashville e dell'Inter Miami, e quello di Austin nella stagione successiva: si tratta della squadra di Saint Louis, o St. Louis che dir si voglia, importante centro urbano del Missouri. Nel 2022 dunque le squadre al via della MLS saranno 28.

It's official! 🎉

St. Louis will be the the 28th team in Major League Soccer. https://t.co/UHOGHQG7Gg

— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2019