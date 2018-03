MLS, Ibra sbarca a Los Angeles: le immagini della folla in delirio

Non c'era la Tour Eiffel come a Parigi, ma lo stesso pubblico in delirio. Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Los Angeles, pronto per la nuova avventura in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Ad attenderlo e a vestirlo di gialloblù c'erano migliaia di tifosi in delirio, pronti a vederlo debuttare nel primo storico derby cittadino contro il Los Angeles FC. Queste le immagini dal profilo Twitter del club statunitense: