MLS, Ibrahimovic e Giovinco regalano il successo ai Galaxy e Toronto

Ibrahimovic gol nel successo del Galaxy contro Philadelphia. 3-1 per la squadra di Los Angeles che ha visto anche la rete dell'ex laziale Ciani. Da segnalare anche il successo di Toronto sul campo di Chicago con Giovinco in gol. A segno anche gli ex bolognesi Taider e Mancosu nel 2-2 di Montreal a Portland, con la meteora del Benevento Armenteros in rete.