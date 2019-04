MLS, Ibrahimovic gol poi esulta in faccia all'avversario

Zlatan Ibrahimovic decisivo nella notte in MLS. Lo svedese segna la rete del 2-1 con cui i Los Angeles Galaxy battono il Real Salt Lake e si portano al secondo posto in classifica a un punto dai cugini del LAFC. Non lascia indifferenti l'esultanza del giocatore, che subito dopo la rete realizzata è andato a esultare in faccia all'avversario, Nedum Onoha, reo di averlo marcato troppo duramente nel corso della partita.