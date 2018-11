MLS, obiettivo fallito per Ibrahimovic: per i Galaxy niente playoff

Termina la regular season della MLS e salta all'occhio l'eliminazione dei Los Angeles Galaxy, che per un solo punto mancano la qualificazione ai playoff. Potrebbe essere già terminata l'avventura di Zlatan Ibrahimovic, che chiude il suo campionato con 22 reti in 27 partite. Meglio di lui, in fase realizzativa, solamente Josef Martinez con 30 reti.

Queste le dodici qualificate ai playoff:

Semifinali ci conference: New York Red Bulls, Atlanta United, Sporting Kansas City e Seattle Sounders

Knockout round: New York City, DC United, Columbus Crew, Philadelphia Union, Los Angeles Fc, Dallas, Portland Timbers e Real Salt Lake.