MLS, sarà Atlanta-Portland la finale dell'edizione 2018

© foto di Alberto Fornasari

Sarà Atlanta-Portland Timbers la finale MLS 2018.

Per Atlanta, si tratta di un risultato storico considerato che il suo ingresso in MLS risale appena al 2017. Eliminati i New Yotk Red Bulls grazie al successo in casa dell'andata per 3-0 che ha reso indolore il ko al ritorno per 1-0.

Sorprende il cammino di Portland, che ha chiuso la regular season al quinto posto in Western Conference, ottavo nella classifica complessiva. Dopo aver eliminato ai playoff Dallas e Seattle ha avuto la meglio dello Sporting Kansas City vincendo in trasferta per 3-2 dopo lo 0-0 nella partita d'andata.