© foto di Alberto Fornasari

Seattle campione MLS 2019. Vittoria in finale contro Toronto per 3-1 davanti a 69mila spettatori. Si tratta del secondo titolo per i Sounders. Carlos Vela del Los Angeles FC vince la classifica marcatori con 34 reti, davanti a Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) a 30 e Josef Martinez (Atlanta) a 27. I Seattle Sounders si qualificano alla prossima CONCACAF Champions League assieme a Los Angeles FC, New York City, Atlanta United e Montreal Impact.