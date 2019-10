Carlos Vela batte Zlatan Ibrahimovic e conquista il titolo di capocannoniere della MLS - il massimo campionato statunitense - con il nuovo record di gol, 34. L'attaccante messicano dei Los Angeles FC, infatti, ha battuto il precedente primato che apparteneva all'ex Torino Josef Martinez (31), mentre Ibra si è fermato a 30.



Count it up, count it up, count it up, count it!

All 34 goals from @11carlosV's record-breaking season. 👑 pic.twitter.com/Yay6QmMjKQ

— Major League Soccer (@MLS) October 7, 2019