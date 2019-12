Mondiale Club, Al-Hilal in semifinale col Flamengo: battuto l'Esperance

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' cominciato il Mondiale per Club, anche se solo la prossima settimana le big (Liverpool e Flamengo) entreranno nella competizione, a cominciare dalle semifinali. Intanto oggi si è disputato il quarto di finale tra Al-Hilal ed Esperance Tunisi e ad avere la meglio è stata la squadra degli Emirati, di misura. Decisivo l'ingresso in campo dell'ex nazionale francese Bafetimbi Gomis, che al 73' ha segnato la rete decisivo. Tra le fila saudite c'era anche Giovinco, rimasto però in panchina per l'intera durata dell'incontro. Adesso l'Al-Hilal affronterà il Flamengo in semifinale.