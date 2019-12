Mondiale per Club, Flamengo-Al Hilal: Giovinco titolare sfida Gabigol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 18.30 è prevista la prima semifinale del Mondiale per Club tra i vincitori della Copa Libertadores del Flamengo e i trionfatori della Champions League asiatica ovvero l'Al-Hilal. Ecco di seguito le formazioni ufficiali con alcune vecchie conoscenze del nostro calcio come Gabigol e Gerson per i brasiliani e l'italianissimo Giovinco per gli arabi:

Flamengo (4-2-3-1): Alves; Rafinha, Caio, Mari, Filipe Luis; Arao, Gerson; De Arrascaeta, Ribeiro, Henrique; Gabigol

Al-Hilal (4-2-3-1): Al Muaiouf; Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani; Eduardo, Cuellar; Carrillo, Giovinco, Al Dawsari; Gomis