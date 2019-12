Mondiale per Club, il Flamengo rimonta l'Al Hilal e vola in finale

Il Flamengo passa in finale del Mondiale per Club dopo aver vinto 3-1 contro l'Al Hilal di Giovinco. Affronterà dunque una tra Liverpool e Monterrey nella finalissima che si giocherà nel prossimo weekend. I brasiliani hanno vinto in rimonta grazie alle reti di De Arrascaeta, Henrique e l'autogol di Albulayhi, arrivate nella ripresa dopo che Al Dawsari aveva portato in vantaggio gli arabi nel corso della prima frazione.