Mondiale per Club, l'Esperance Tunisi batte l'Al Sadd 6-2 ed è quinta

L'Esperance Tunisi ha battuto l'Al Sadd nella finalina per il quinto-sesto posto del Mondiale per Club. Risultato nettamente in favore dei tunisini, che segnano ben 6 gol subendone 2 su calcio di rigore. Elnouni, autore di una tripletta, ha segnato la prima rete al 6', poi al 13' è Badri a raddoppiare con il primo dei suoi due gol. Ancora Badri su rigore segna il 3-0 dopo l'espulsione tra i qatarioti di Hassan. Al 32' Bounedjah, sempre su rigore, ha accorciato le distanze, ma sempre Elnouni ha segnato il 4-1 al 42' del primo tempo. A inizio ripresa, Al Haydos ha messo a segno il momentaneo 4-2 sempre su rigore, poi è stato di nuovo Elnouni e infine Derbali a chiudere il risultato con un punteggio tennistico in favore dei nordafricani.