Finisce con la vittoria dei messicani del Monterrey ai calci di rigore la finale per il 3° e 4° posto del Mondiale per club. Al 90' il match contro i sauditi dell'Al-Hilal è terminato 2-2 con le reti di Gonzalez e Meza per i centroamericani e di Carlos Eduardo e Bafetimbi Gomis per la formazione di Riad. Dagli undici metri poi decidono i due errori dello stesso Carlos Eduardo e di Mohamed Kanno.