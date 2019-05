Mondiale U20, l'Uruguay debutta con vittoria. Ko gli USA con l'Ucraina

© foto di Imago/Image Sport

Sono finite le altre due gare di quest'oggi del Mondiale Under 20. L'Uruguay ha vinto per 3-1 contro i pari età della Norvegia, reti di Nunez, Ginella e Rodriguez (su assist del parmense Schiappacasse entrato nella ripresa). Per i norvegesi, gol di Dahle Borchgrevink. La Celeste riprende così la Nuova Zelanda che nel pomeriggio ha schiantato per 5-0 l'Honduras.

Successo Ucraina Gli ucraini hanno vinto per 2-1 la delicata sfida contro li Stati Uniti. Vantaggio della formazione dell'Est Europa con Buletsa. pareggio di Servania con assist del figlio d'arte Weah, a decidere al 51' Popov. Nel pomeriggio, 4-0 della Nigeria al Qatar nello stesso girone.