Mondiale U20, la Colombia passeggia su Tahiti. La Polonia rischia

Sono terminate le ultime due gare della giornata per quanto concerne il Mondiale Under 20. La Colombia ha passeggiato su Tahiti: 6-0 dei Cafeteros, 0-0 nello stesso girone tra Senegal e Polonia. Escono così di scena, per adesso, in attesa di un possibile posto come migliore terza, i padroni di casa della Polonia. Vince il girone il Senegal a 7, a 6 la Colombia, 4 per la Polonia, tracollo Tahiti: 0 punti, 0 gol fatti e ben 14 subiti in tre gare giocate.