Mondiale Under 20, succede di tutto fra Corea e Senegal: asiatici in semifinale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si è completato il quadro dei quarti di finale col successo della Corea del Sud sul Senegal: 3-3 dopo 120 minuti incredibili. Senegal che assapora le semifinali fino venendo beffato all'ottavo minuto di recupero dei tempi regolamentari, con Lee Ji-Sil che trova il pari. In precedenza Diagne e Niane, con in mezzo il momentaneo pari sudcoreano di Lee Kangin, avevano messo la partita in favore degli africani. Ai supplementari Cho Young-Wook sembra chiudere definitivamente i conti per i sudcoreani. E invece al primo minuto di recupero del secondo tempo supplementare ecco il gol di Ciss per il 3-3. Anche ai rigori succede di tutto: la Corea sbaglia i primi due rigori, ma riesce clamorosamente a recuperare grazie anche all'ausilio del VAR, che annulla un terzo tiro dal dischetto fallito, ordinando la ripetizione questa volta con esecuzione perfetta. Lo sono meno, dagli undici metri, i senegalesi. E Corea del Sud che approda alle semifinali dove affronterà l'Ecuador. L'altra semifinale invece è Italia-Ucraina. Entrambe le partite si giocheranno l'11 giugno.