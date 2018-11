Mondiali femminili 2019, USA e Canada qualificate. Eliminato il Messico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stati Uniti e Canada si sono qualificate per la finale del Campionato femminile Concacaf 2018, in programma mercoledì, e hanno staccato il pass per la prossima Coppa del Mondo che si terrà l'estate prossima in Francia. L'ultimo posto disponibile per le squadre del continente nord-centro americano se lo giocheranno allo spareggio Panama e Giamaica (sconfitte rispettivamente 6-0 dal Canada e 7-0 dagli USA), mentre a sorpresa resta fuori il Messico assieme alla Costa Rica.