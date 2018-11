Mondiali, Infantino: "Qatar 2022 a 48 squadre? Perché no"

© foto di Federico De Luca

"​L'espansione della Fifa World Cup da 32 a 48 squadre potrebbe arrivare già dal mondiale del Qatar del 2022". L'annuncio a sorpresa arriva direttamente per bocca del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che al congresso AFC (Asian Football Confederation) 2018 si è detto disponibile ad aumentare il numero delle squadre, inizialmente previsto per l'edizione 2026 che si terrà in Usa, Canada e Messico, già dalla prossima edizione della Coppa del Mondo: "Se è possibile? Perchè no - le parole riportate da SportMediaset - Stiamo discutendo con i nostri amici del Qatar e speriamo che ciò possa accadere. E se no, ci avremo provato. Dobbiamo sempre cercare di fare le cose nel modo migliore. Tutto sarà deciso prima dell'inizio delle qualificazioni - ha aggiunto il presidente - all'inizio dell'anno prossimo".