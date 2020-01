© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Mohamed, allenatore dei messicani del Monterrey, arrivati terzi al Mondiale per Club, chiede rispetto a enganche.com.ar, rivelando una sua diatriba con Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, durante la semifinale: "Mi ha mancato di rispetto, ha passato la partita a chiedere un'ammonizione perché diceva che colpivamo Salah, quando poi invece ho chiesto un'espulsione per un suo giocatore ha tirato fuori la lingua, prendendomi in giro come se fossi un omosessuale. All'inizio ho riso, ma poi ho perso eleganza e compostezza. Sono impazzito".