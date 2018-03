Montreal Impact, Taider sbarca in MLS: "Possiamo fare ottime cose"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saphir Taider ha lasciato l'Italia e Bologna e si è presentato ai media canadesi nella conferenza in casa Montreal Impact. "Ho la chance di allenarmi in un club ideale, sono molto contento. Voglio dare il massimo. Voglio la miglior condizione al più presto, lavoreremo fisicamente tanto per farlo. Possiamo fare una buona stagione e questa prima settimana ha dato ottime sensazioni".