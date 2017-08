New York City, Vieira: "Wenger-Mourinho: vorrei avere qualcosa di entrambi"

Fonte: Tribal Football

Parlando degli allenatori con i quali ha lavorato nel corso della propria carriera da calciatore, l'attuale allenatore del New York City Patrick Vieira ha ovviamente ricordato Arsene Wenger e José Mourinho: "Tutti i miei ex tecnici hanno rappresentato qualcosa per me, da loro sto cercando di prendere qualcosa. All'Inter ho lavorato con José, da sempre concentrato sui dettagli, mentre Arsene lascia ai giocatori libertà, ma sempre rispettando l'aspetto tattico. Io vorrei avere qualcosa di entrambi".