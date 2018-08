New York City, Villa: "Addio? Pronto a restare se parleremo di rinnovo"

© foto di Image Sport

David Villa (36) ha commentato le notizie che lo vogliono pronto a salutare il New York City. L'esperto attaccante spagnolo non ha escluso l'addio, ma s'è rivelato pronto a restare negli Stati Uniti. "Quando ho parlato con i dirigenti, mi è sempre stato detto che hanno provato per tanto tempo a tesserarmi. Mi dimostrano continuamente di volermi in squadra, quasi per sempre. Tuttavia non abbiamo ancora discusso del rinnovo, ho un contratto valido fino a dicembre. Se dovesse essere esteso, sono pronto a restare ancora per tanto tempo. Altrimenti andrò via”, le parole della punta ex Valencia, Barcellona e Atletico Madrid riportate da As.