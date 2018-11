© foto di Image Sport

Dopo quattro anni insieme, David Villa lascia il New York City. In un video pubblicato sul suo profilo Twitter El Guaje saluta i suoi ex tifosi: "Quando sono arrivato ho passato qualche mese difficile. Poi con il tempo mi sono reso conto di come questa squadra fosse diversa da tutte le precedenti con le quali ho giocato. Sono orgoglioso di aver contribuito al processo di crescita della squadra. Ora però il mio contratto giunge al termine ed è arrivato il momento di dire addio. Il futuro? Continuerò a giocare, almeno un altro anno, fino a quando mi potrò esprimere a buoni livelli".