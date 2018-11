Nigeria, i convocati: Aina ed Ekong dall'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questi i convocati di Gernot Rohr, ct della Nigeria, per la doppia sfida contro la Libia. Valevole per le qualificazioni alla CAN 2019, il tecnico ha chiamato 24 Super Eagles.

Portieri: Francis Uzoho (Elche FC, Spagna) ; Ikechukwu Ezenwa (Enyimba FC) ; Daniel Akpeyi (Chippa United, Sudafrica)

Difensori: Olaoluwa Aina (Torino FC, Italia) ; Abdullahi Shehu (Bursaspor FC, Turchia) ; Semi Ajayi (Rotherham United, Inghilterra) ; Bryan Idowu (Lokomotiv Moscow, Russia) ; Chidozie Awaziem (FC Porto, Portogallo) ; William Ekong (Udinese FC, Italia) ; Leon Balogun (Brighton & Hove Albion, Inghilterra) ; Kenneth Omeruo (CD Leganes, Spagna) ; Jamilu Collins (SC Paderborn 07, Germania)

Centrocampisti: Ogenyi Onazi (Trabzonspor FC, Turchia) ; Wilfred Ndidi (Leicester City, Inghilterra) ; Oghenekaro Etebo (Stoke City FC, Inghilterra) ; John Ogu (Hapoel Be’er Sheva, Israele)

Attaccanti: Ahmed Musa (Al Nasr FC, Arabia Saudita) ; Kelechi Iheanacho (Leicester City, Inghilterra) ; Moses Simon (Levante FC, Spagna) ; Henry Onyekuru (Galatasaray SK, Turchia) ; Odion Ighalo (Changchun Yatai, Cina) ; Alex Iwobi (Arsenal FC, Inghilterra) ; Samuel Kalu (Bordeaux FC, Francia) ; Isaac Success (Watford FC, Inghilterra)