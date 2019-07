© foto di Imago/Image Sport

Il c.t. della Nigeria Gernot Rohr ha analizzato in sala stampa il k.o. in semifinale di Coppa d'Africa contro l'Algeria: "Hanno segnato un gol all'ultimo minuto e hanno vinto, meritando. La gara di oggi conferma quanto avevo detto ieri, loro sono una squadra in crescita con un gran equilibrio difensivo, un bell'attacco e un buon centrocampo. Contro il Senegal sarà dura ma hanno tutte le carte in regola per imporsi. Il VAR contro il Sudafrica non è stato a nostro favore, le scelte non sono sempre facili, ma penso sia un passo in avanti per il calcio".