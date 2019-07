© foto di Imago/Image Sport

Il c.t. della Nigeria Gernot Rohr ha analizzato in conferenza il successo sulla Tunisia nella finale per il terzo posto di Coppa d'Africa: "Siamo dispiaciuti per l'infortunio di Ighalo, volevamo vincere anche per farlo sorridere. Ha un problema al ginocchio, sarebbe dovuto tornare al suo club in Cina già da domani, ma non penso possa in queste condizioni. Avevo detto ai giocatori che sarebbe stato meglio concludere con una vittoria, anche se non eravamo soddisfatti di aver perso in semifinale. È la mia prima medaglia in Coppa d'Africa, quindi sono contento. Ho perso varie volte in passato contro Giresse, sono felice di averlo battuto stasera".