Nigeria, scelti motivatori per Coppa d'Africa: Okocha, Kanu e Babangida

La Coppa d'Africa è dietro l'angolo mentre la Nigeria si affida alle vecchie glorie Austin 'Jay Jay' Okocha e Nwankwo Kanu, così come l'ex velocista dell’Ajax Tijani Babangida come scout e soprattutto figure motivazionali in vista della competizione continentale.

Il ruolo in Coppa d'Africa. Mohammed Sanusi, Segretario Generale della Federazione nigeriana, i tre potranno monitorare le attività delle avversarie delle "Super Aquile" sulla strada che porta alla finale del torneo che si giocherà in Egitto. Non solo, a loro toccherà avere un filo diretto con il commissario tecnico Gernot Rohr e con i calciatori della selezione nigeriana. Lo riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.