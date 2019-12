La CAF ha nominato cinque calciatori per il premio di Giovane dell'anno. Questa la lista:

Achraf Hakimi (Marocco, Borussia Dortmund)

Krépin Diatta (Senegal, Brugge)

Moussa Djenepo (Mali, Southampton)

Samuel Chukwueze (Nigeria, Villarreal)

Victor Osimhen (Nigeria, Lille)

