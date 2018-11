Pellè protagonista in Cina: trascina lo Shandong con un gol e un assist

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Graziano Pellè continua a far faville in Cina. Nel successo del suo Shandong Luneng contro il Guanghzou R&F (2-1), l'attaccante salentino ha siglato un gol e messo a referto un assist. Il vero protagonista della vittoria è lui e la sua squadra sale al quarto posto in classifica.