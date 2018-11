Perla di Ibrahimovic in MLS: magia contro Toronto e gol numero 500

Zlatan Ibrahimovic questa notte ha fatto 500 volte in carriera. Cinquecento gol segnati da professionista non sono certamente un traguardo qualsiasi, e spiegano la forza e l'importanza ricoperta dall'attaccante svedese negli ultimi anni. Nella notte è infatti arrivato l'ennesimo gol di una lunga storia. Ed è un vero e proprio capolavoro, che ricorda un gol di Ibra segnato una quindicina di anni or sono, quando vestiva la maglia della Juventus: lo svedese si avventa su un pallone alto allungando le lunghe leve e girando la sfera in porta partendo da una posizione di spalle. Un gol da vedere e rivedere, nonostante poi i suoi Galaxy abbiano perso 5-3 contro Toronto. Eccolo: