Podolski, nuova vita in Giappone: dopo il calcio, passione per il sumo

Fonte: Fcinternews.it

L'integrazione di Lucas Podolski in Giappone prosegue a gonfie vele. L'ex Inter, ora in forza al Vissel Kobe, dopo il gol di domenica scorsa conto il Shimizu S-Pulse si è reso protagonista di una curiosa esultanza sulla linea di fondo campo imitando un lottatore di sumo ed omaggiando di fatto lo sport nazionale. Il tedesco ha poi ricevuto un invito ufficiale e si è potuto allenare con i migliori lottatori di sumo del Giappone, stringendo amicizia anche con Hakuho Sho, considerato "il Messi" della disciplina. "Appena arrivato in Giappone mi sono appassionato al sumo – ha raccontato Podolski, come ricorda La Gazzetta dello Sport –. Volevo allenarmi con loro. Pazzesco quel che riescono a fare. Mi hanno insegnato un paio di prese, ma contro questi colossi non posso fare nulla".