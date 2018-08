Qatar 2022, altro operaio deceduto nel progetto-stadi: già 1200 i morti

© foto di Imago/Image Sport

C'è un dato inaccettabile che continua a crescere e infittisce di polemiche l'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar. Stando a quanto riportato da Marca, nella giornata di ieri c'è stata l'ennesima morte sul lavoro nel progetto-stadi. Si tratta di un nepalese di 23 anni, le cui cause sono ancora ignote. Amnesty International ed altre ONG continuano a chiedere spiegazioni a chi è a capo del progetto, spiegando che finora sono già 1200 gli operai morti e, dal momento che gli impianti non saranno terminati prima del 2021, il numero può crescere fino ad arrivare a 4000 morti. E' una stima, ma tanto basta per fermare tutto. Perché la vita di una persona vale molto di più di qualsiasi tipo di riuscita della manifestazione.