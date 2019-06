© foto di Imago/Image Sport

Sono iniziate in Asia le qualificazioni a Qatar 2022 con le prime eliminate. Di seguito i risultati (in neretto le qualificate):

GUAM-BHUTAN 5-0 (andata 0-1)

BRUNEI-MONGOLIA 2-1 (0-2)

TIMOR EST-MALESIA 1-5 (1-7)

BANGLADESH-LAOS 0-0 (1-0)

PAKISTAN-CAMBOGIA 1-2 (0-2)

SRI LANKA-MACAO non giocata per il rifiuto della selezione di Macao di andare in Sri Lanka ritenendo la trasferta pericolosa per l'incolumità dei giocatori