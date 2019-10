Qualificazioni Mondiali, goleade in Asia: ben 76 gol in 16 gare

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Seconda fase di gare di qualificazione verso i Mondiali del 2022 in Qatar per la confederazione asiatica, tante le formazioni in campo. A spiccare senza dubbio è il 14-0 dell'Iran contro la Cambogia, goleade a pioggia anche per altre formazioni.

I risultati

Australia-Nepal 5-0

Giappone-Mongolia 6-0

Corea del Sud-Sri Lanka 8-0

Cina-Guam 7-0

Uzbekistan-Yemen 5-0

Bangladesh-Qatar 0-2

Vietnam-Malesia 1-0

Iran-Cambogia 14-0

Siria-Maldive 2-1

Kyrgyzstan-Myanmar 7-0

Oman-Afghanista 3-0

Emirati Arabi Uniti-Indonesia 5-0

Giordania-Kuwait 0-0

Iraq-Hong Kong 2-0

Libano-Turkmenistan 2-1

Arabia Saudita-Singapore 3-0