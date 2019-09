Qualificazioni Qatar 2022: parte bene il Giappone, 90' per Tomiyasu

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Inizia con un 2-0 a Myanmar il cammino di qualificazione a Qatar 2022 del Giappone. Di Nakajima e Minamino le due reti per i blue samurai. In campo per tutti e 90' il difensore del Bologna Tomiyasu. Le due squadre sono inserite nello stesso girone di Tajikistan, Mongolia e Kyrgyzstan.