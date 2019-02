Quique Sanchez Flores: "Mi godo Shanghai. Prima o poi dovevo dire sì"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il tecnico spagnolo Quique Sanchez Flores ha parlato a Marca della sua nuova esperienza cinese allo Shanghai Shenhua: "La mia idea è sempre stata quella di ampliare i miei orizzonti. Prima o poi dovevo allenare lo Shanghai Shenhua, mi cercano da oltre 4 anni, quando vennero a casa mia a Madrid per provare a convincermi. Ora mi sento davvero stimolato da questa avventura. Allenare il Real Madrid in futuro? Io credo nel mio lavoro e penso di poter allenare ogni club del mondo. Il Real ha perso tanto con l'addio di CR7, adesso sono in una fase di transizione ma sono certo che in estate il presidente Perez farà una grande campagna di rafforzamento".