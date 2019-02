Ranking FIFA, cambiano le posizioni delle asiatiche: vola il Qatar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutte invariate le prime venti posizioni del Ranking FIFA aggiornato a oggi, dove l'Italia resta diciottesima. Primo posto sempre per il Belgio: 1727 punti, uno solo in più della Francia, completa il podio il Brasile. A seguire Croazia, Inghilterra, Portogallo, Uruguay, Svizzera, Spagna e Danimarca. Del Qatar il balzo in avanti più importante dopo la vittoria della Coppa d'Asia: è 55esimo, salendo di ben trentotto posizioni. Variano soltanto le posizioni delle asiatiche: la prima è l'Iran: +7 posizioni, ora è ventiduesimo.