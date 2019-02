Real Salt Lake, Everton Luiz: "Poco spazio alla Spal. Qui grande sfida"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Everton Luiz lascia la SPAL e vola al Real Salt Lake. "La MLS sta crescendo e diventando sempre più competitiva: arrivo in un club strutturato, con potenziale e voglia di crescere ancora. Ho realizzato il mio sogno di giocare in una lega tra le più grandi del mondo come la Serie A, però non ho trovato tanto spazio e allora ho deciso di guardare avanti. Arrivare a Salt Lake City è una nuova sfida e una grande opportunità di crescita per la mia carriera".