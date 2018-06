Ronaldo, visita speciale ai Los Angeles Galaxy di Ibrahimovic

© foto di Antonio Vitiello

Visita speciale quest'oggi allo StubHub Center, dove i giocatori dei Los Angeles Galaxy hanno potuto abbracciare Ronaldo, leggenda della Nazionale brasiliana. Tra i più entusiasti nel vedere il Fenomeno c'era, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic, che non ha mai nascosto la sua venerazione per l'ex attaccante dell'Inter: "Penso che Ronaldo sia fenomenale - aveva detto qualche tempo fa -. Tutto ciò che ha fatto si è trasformato in uno "wow"! Può trasformare le cose difficili in magia. Ogni volta che prendeva la palla era come se dicesse: "Mi prenderò cura di lei adesso".