Rooney, che giocata! Recupero da mediano e assist vincente al 96'

© foto di Imago/Image Sport

Wayne Rooney grande protagonista nella vittoria dei suoi DC United contro Orlando. L'ex stella di Everton e Manchester United, con una giocata da autentico fuoriclasse al 96', ha permesso ai suoi di vincere per 3-2: prima un recupero di palla da vero mastino di centrocampo, a fermare una ripartenza letale degli ospiti in campo aperto (e con la porta lasciata incustodita dal portiere di casa), poi un lancio di 40 metri recapitato sulla testa del compagno di squadra Acosta, che a quel punto non poteva sbagliare. Sono bastate poche settimane a Wazza per farsi apprezzare nella MLS.